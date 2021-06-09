У США схвалили виділення 240 мільярдів доларів на стимулювання технологічної промисловості

Сенат американського Конгресу переважною більшістю голосів схвалив законопроєкт, спрямований на збільшення виробництва напівпровідників у США і розвиток штучного інтелекту й інших технологій в умовах зростання конкуренції з боку Китаю.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Законопроект передбачає виділення 190 млрд доларів на зміцнення технологій і досліджень у США і окремо близько 50 млрд доларів на активізацію досліджень і збільшення виробництва напівпровідників і телекомунікаційного обладнання у США.

"Ухвалення Сенатом 68 голосами "за" і 32 "проти" законопроекту демонструє, що економічне протистояння Китаю - це питання, яке об'єднує обидві партії в Конгресі", - пише агентство.

Як зазначають американські ЗМІ, затвердження широкого пакета законів, спрямованих на підвищення здатності країни конкурувати з китайськими технологіями, свідчить, що Конгрес дедалі частіше прагне зайняти жорстку позицію стосовно Пекіна.

Лідер сенатської республіканської меншості Мітч Макконнелл сказав, що "ухвалення цього закону не може бути останнім словом Сенату про нашу конкуренцію з Китаєм".

Законопроєкт має бути схвалений Палатою представників і після цього поданий на підпис президентові Джо Байдену.