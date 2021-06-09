Кулеба про "Північний потік-2": Ніщо остаточно не погоджено

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до Німеччини і 8 червня обговорив з німецькими посадовцями будівництво газогону "Північний потік-2", функціонування Нормандського формату і визнання Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

Джерело: Пресслужба МЗС

Дослівно: "Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало у центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Андреасом Файхтом.

Окремою темою стали загрози російського газогону "Північний потік-2".

Деталі: Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози "Північного потоку-2" та подальше функціонування Нормандського формату.

Крім того, Кулеба звернувся до Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

Пряма мова Кулеби: "У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо Північного потоку — 2 та Нормандського формату.