"Укрпошта" починає співпрацю з сервісом "єМалятко"

"Укрпошта" буде доставляти до найближчого відділення поштового зв'язку відоцтва про народження дитини, замовлені онлайн через сервіс "єМалятко", також додатково можна замовити адресну кур'єрську доставку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укрпошта вже тривалий час співпрацює з Міністерством цифрової трансформації в рамках розширення послуг на порталі Дія. Мета нашого партнерства - спростити доступ українців до державних послуг, особливо у невеликих населених пунктах, де інші організації, окрім Укрпошти, не присутні.

Тепер молоді батьки можуть подати заявку на реєстрацію дитини за кілька хвилин прямо вдома, а за кілька днів отримати оригінал з доставкою до дверей - це зручно, швидко і безпечно. Формування відправлень здійснюється завдяки інтеграції API Укрпошти з сервісом єМалятко, що дозволяє дуже оперативно приймати та обробляти відправлення", - заявила заступниця гендиректора Укрпошти з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.

"У 2020 році ми запустили комплексну послугу єМалятко, і нею скористалися понад 125 тисяч українців. Сьогодні разом з партнерами запускаємо першу в історії України доставку державних документів і робимо послуги для батьків ще зручнішими.

Відтепер не потрібно стояти в чергах, ходити по держустановах, кур’єр доставить свідоцтво про народження одразу до дверей. Ціль Мінцифри - зробити усі держпослуги такими ж швидкими та комфортними", - додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб отримати свідоцтво, потрібно зареєструватися на порталі https://diia.gov.ua/services/yemalyatko і при замовленні обрати опцію "отримати поштою".

"Доставка свідоцтва про народження послугою "Укрпошта Експрес" займе до 2 днів в межах області та до 3 днів в межах України. Оплатити доставку можна онлайн на сайті єМалятко або готівкою під час доставки", - додали в компанії.

"єМалятко" - комплексна послуга для батьків новонароджених, за однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини.

Економічна правда