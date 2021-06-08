УЗ з липня відновлює сполучення Черкас зі Львовом

"Укрзалізниця" з 1 липня 2021 року відновлює залізничне сполучення Черкас зі Львовом.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Поїзд № 95/96 "Тясмин" сполученням Черкаси - Львів вирушатиме з Черкас по непарних числах (крім 31 чисел), зворотно - по парних.

"Відправлення з Черкас о 19:46, прибуття до Львова о 10:37; відправлення зі Львова з 2 липня о 14:30, прибуття о 06:35. За "докарантинним" розкладом поїзд прибував до Черкас близько четвертої ранку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових поїздів у напрямку Чорного і Азовського морів.

Економічна правда