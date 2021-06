Сайти провідних світових ЗМІ та компаній працювали зі збоями: у чому причина

Низка сайтів провідних ЗМІ, включно із BBC, Guardian, Financial Times, а також сайти Amazon, Reddit і Twitch були недоступними протягом близько години в обід у вівторок, 8 червня.

Про це повідомляють TechCrunch та ВВС.

Як пише TechCrunch, з перебоями працювали такі сайти, як Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, портал британського уряду gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe та новинні ресурси CNN, The Guardian, The New York Times, BBC та Financial Times.

Як зазначили в Financial Times, проблема пов'язана із CDN Fastly, хмарним провайдером, до якого прив'язані більшість сайтів, що були недоступні.

Мережа доставки вмісту (CDN) - географічно розподілена мережева інфраструктура, що дозволяє оптимізувати доставку вмісту кінцевим користувачам інтернету.

У Fastly підтвердили збій і заявили, що вже полагодили його, але деякий час сайти можуть завантажуватися довше, ніж зазвичай.

Замість сторінок ЗМІ та британського уряду на екрані виникав напис "Error 503".