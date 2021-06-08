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Ціна екологічних пакетів згодом знизиться – Міндовкілля

Вівторок, 8 червня 2021, 12:55
 

З обмеженням використання пластикових пакетів виробники розширюватимуть виробництво біорозкладних пакетів, а відтак згодом їхня собівартість та ціна знизяться.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів в етері телеканалу "Дом".

За його словами, виробники змінюватимуть потужності виробництва під нові умови, після чого виготовлення екопакетів може суттєво подешевшати.

"Припустимо, собівартість пакета з пластику десь 5-15 копійок. Собівартість біорозкладних пакетів станом на сьогодні при такому не мас-маркеті — близько 60 копійок. 

Насправді, все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва — наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети — то ці два продукти зблизяться за ціною", - пояснив Абрамовський.

Нагадуємо:

На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.

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екологія

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