Рада з розвитку креативної економіки розпочала роботу 

Рада з розвитку креативної економіки при Кабміні провела перше засідання, на якому затвердили склад і визначилась із найближчим планом роботи.

Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що рада була створені для підтримки прямого діалогу між владою та бізнесом, напрацьовувати пропозиції щодо розвитку креативної економіки та секторальні програми та законодавство.

Ткаченко назвав сфери, які зросли у пандемічний 2020 рік. Такими були дизайн (+31%), ІТ (+26%) та реклама з маркетингом (+5%). Водночас "впали" театральна та концертна діяльність (-53%), демонстрація кінофільмів (-45%).

Серед найближчих планів міністр назвав розробку стратегії креативних індустрій, створення колаборації між НХП та готельними компаніями, впровадження концепції креативних хабів та запуск інвестиційних проектів.

Креативні індустрії, додав Ткаченко, становлять 4% доданої вартості країни.

Нагадуємо:

19 травня Уряд своєю постановою створив Ради з розвитку креативної економіки.

Економічна правда