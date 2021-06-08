Українці причиною економічної кризи переважно називають корупцію – КМІС

Половина опитаних Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що економічне становище їхньої родини погіршилося, а 42,9% причиною кризи вважають корупцію.

Про це йдеться у результатах опитування КМІС.

Так, 54,4% опитаних вважають, що за останні 2 роки фінансове становище їхньої родини погіршилося. Про покращення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.

Серед економічних труднощів, з якими зіткнулися родини опитаних, 91,5% назвали підвищення тарифів та зростання цін на основні харчові продукти (90,6%). Зниження зарплат або пенсій назвали 35,4% респондентів, а повну або часткову втрату місця роботи – 31,9%.

Також респондентів запитували про те, що, на їхню думку, є головною причиною економічної кризи в Україні і пропонувалося обрати з 4 варіантів. Найбільше респондентів, 42,9%, вважають основною причиною високий рівень корупції.

З опитаних 33,8% пояснюють кризу некомпетентністю влади. Значно менше респондентів причинами вважають війну на Сході України (10,6%) і пандемію коронавірусу (8,3%).

Опитування Інститут проводив упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Економічна правда