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Близько половини співробітників митниці потрібно замінити – голова Держмитслужби

Понеділок, 7 червня 2021, 19:56
 

За результатами масового тестування співробітників митниці, що проходило у три етапи, лише 45% змогла пройти фінальний – близько половини працівників потрібно змінити.

Про це в інтерв’ю Бабелю розповів очільник Держмитслужби Павло Рябікін.

Він зазначив, що масове тестування співробітників митниці є одним з етапів кадрової реформи. До нього митниця готувалася пів року, а проводила місяць. Всього протестували близько девʼяти тисяч осіб. 

Тест проводився у три етапи: на першому визначали професійні знання, на другому – загальні здібності, на третьому – лояльність. З тестованих перші два етапи не пройшли 18%, відтак до третього їх не допустили. З решти 80% до роботи рекомендували лише 55%, тобто близько 45% всіх співробітників митниці.

"З чого я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50 відсотків співробітників митниці" – зауважив Рябікін.

Нові кадри, продовжив він, митниця шукає у вишах та ветеранських організаціях. Останні дали 2 500 анкет кандидатів, а після відбору залишилося 600. Тепер їх онлайн навчають в Центрі підвищення кваліфікації митниці.

Нагадуємо:

В Україні стартувало тестування посадових осіб Державної митної служби з питань кваліфікації і благонадійності у всіх регіонах України.

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