Дві третини українських земель піддаються впливу зміни клімату – міністр

Дві третини земель України через зміни клімату протягом останніх років перетворюються на зону ризикованого землеробства.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", передає "Укрінформ".

"Ми бачимо що відбувається зміщення клімату і фактично 2\1 нашої території стають зоною ризикованого землеробства. Це прослідковується останні роки і особливо критичні точки – це липень-серпень", - сказав Лещенко.

Він нагадав, що торік ситуація була дуже критичною, і в деяких регіонах України протягом чотирьох місяців взагалі не було опадів.

Він також підкреслив, що відбувається зниження використання різного роду біопрепаратів оскільки є розуміння, що використання класичних хімічних засобів захисту рослин вже більше шкодить рослинам.

"Сьогодні аграрії змінюють технологію землекористування, відходять від класичної технології оранки, переходять до енергозберігаючих технологій, які передбачають мінімальне проходження по полю, збереження рештків на полях, зменшення витрат пального і хімічних препаратів на 30-40%. Аграрії наразі перелаштовуються під точне землеробство, під сучасні технології обробітку, без чого вони стають неконкурентними", - пояснив Лещенко.