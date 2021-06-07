Нацбанк цього тижня вводить в обіг нові пам'ятні монети

Нацбанк з 9 червня 2021 року вводить в обіг нові монети, присвячені Євгену Коновальцю, та українському спадку.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Номінал срібної пам'ятної монети, присвяченої Коновальцю, - 2 грн.

"Присвячена військовому і політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, - Євгену Михайловичу Коновальцю.

Є. Коновалець - полковник Армії Української Народної Республіки, командант Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, голова Організації українських націоналістів - політичного руху, який ставив за мету розбудову незалежної Української держави на всіх українських етнічних землях. Він розбудував січову формацію у полк Січових Стрільців, який був найорганізованішою та найдисциплінованішою частиною Армії УНР", - йдеться у повідомленні.

На аверсі монети розміщено: на тлі калинової гілки, яка обрамлює монету ліворуч, - малий Державний Герб України (угорі), праворуч від якого напис УКРАЇНА; по центру, на дзеркальному тлі, – фалеристична пам’ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми з двох літер "С", переплетених гілкою червоної калини, – відзнака "Стрілецька Рада"; праворуч від якої – слова Є. Коновальця: …БУДЕМО/ МАТИ СИЛУ,/ ТОДІ ВИЙДЕМО/ ПОБІДНО/ З НАЙГІРШОГО/ ЛИХОЛІТТЯ/ І ЗДОБУДЕМО/ ВСЕ, ЩО НАМ/ ТРЕБА. та його факсиміле; унизу: номінал монети – 2 ГРИВНІ та рік карбування монети – 2021; логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (ліворуч від відзнаки).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Євгена Коновальця, ліворуч від якого напис ОУН та стилізований тризуб з мечем; праворуч написи: ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ (півколом), роки життя 1891 – 1938 (унизу).

Тираж - 35 тис шт.

Також з 9 червня НБУ вводить в обіг пам'ятну монету "Спадок".

Зазначається, що срібна монета "Спадок" присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.

Номінал пам'ятної монети - 10 грн, тираж - 4 тис штук.

На аверсі монети розміщені: угорі малий державний Герб України (позолочений), над яким - рік карбування монети - 2021; унизу півколом написи: УКРАЇНА і 10 ГРИВЕНЬ; у центрі зображено прикрашену знаками-символами, оберегами, візерунками спіраль - багатозначний символ еволюції Всесвіту, розвитку, безперервності, ритму дихання і самого життя.

На реверсі монети в оточенні стилізованої рослинності, що символізує мальовничі пейзажі та українські краєвиди, зображено козака Мамая (елемент оздоблення - позолота), який є своєрідним втіленням українського характеру, символом волелюбності і безсмертя українського народу. Козак тримає стилізоване українське небо, українську культуру, весь багатовіковий спадок народу. Угорі розміщено напис СПАДОК.

Економічна правда