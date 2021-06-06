НБУ надав трьом банкам 800 мільйонів рефінансування
Неділя, 6 червня 2021, 17:44
Національний банк на аукціоні в п’ятницю надав трьом банкам 800 млн грн рефінансування терміном до 84 днів під 7,5% річних.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
У повідомленні про результати проведення тендера з підтримки ліквідності банків йдеться: "04.06.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на 800 млн грн за процентною ставкою 7,5% річних".
Які саме банки отримали рефінансування не повідомляється.
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