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Дослідження: в Європі власники електрокарів їздять більше, ніж власники машин з ДВЗ

Субота, 5 червня 2021, 18:00
 

В Європі власники електромобілів в середньому щорічно проїжджають на 630 км більше, ніж власники автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. 

Про це йдеться в дослідженні проведеного на замовлення компанії Nissan, передає autonews. 

Зокрема, в Європі власники електромобілів проїжджають щорічно в середньому 14 300 км, а власники машин з ДВЗ - 13 600 км. 

Потрібно відзначити, що найбільше на своїх електрокарах їздять італійці (понад 15 000 км) і голландці (понад 14 800 км). 

"Таким чином, коефіцієнт запасу ходу електромобілів не впливає на поїздки, якщо інфраструктура добре розвинена", - пише видання. 

Відповідно до результатів дослідження, в Європі зараз 69% власників електрокарів задоволені існуючою інфраструктурою. При цьому 70% власників електромобілів заявили, що їх дальність виявилася кращою, ніж вони очікували.

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Економічна правда
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