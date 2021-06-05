Дослідження: в Європі власники електрокарів їздять більше, ніж власники машин з ДВЗ

В Європі власники електромобілів в середньому щорічно проїжджають на 630 км більше, ніж власники автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Про це йдеться в дослідженні проведеного на замовлення компанії Nissan, передає autonews.

Зокрема, в Європі власники електромобілів проїжджають щорічно в середньому 14 300 км, а власники машин з ДВЗ - 13 600 км.

Потрібно відзначити, що найбільше на своїх електрокарах їздять італійці (понад 15 000 км) і голландці (понад 14 800 км).

"Таким чином, коефіцієнт запасу ходу електромобілів не впливає на поїздки, якщо інфраструктура добре розвинена", - пише видання.

Відповідно до результатів дослідження, в Європі зараз 69% власників електрокарів задоволені існуючою інфраструктурою. При цьому 70% власників електромобілів заявили, що їх дальність виявилася кращою, ніж вони очікували.