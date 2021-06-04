Apple розробляє новий дизайн iPad зі скляним корпусом – медіа

Компанія Apple випустить оновлений iPad Pro вже в цьому році. Замість звичного алюмінієвого корпусу у нього буде скляна задня панель і бездротова зарядка.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

В новій моделі iPad Pro перехід на скляну задню панель тестується, зокрема, щоб вперше зробити планшет з бездротовою зарядкою.

До того ж внесення подібних змін до дизайну наблизить новий iPad до iPhone, які також в останні роки перейшли з алюмінієвих задніх панелей на скляні.

Бездротова зарядка замінює звичайний кабель живлення індукційним килимком, що спрощує користувачам зарядку відразу декількох гаджетів.

В рамках розробки наступного iPad Pro Apple також пробує технологію, звану reverse wireless charging (зворотна бездротова зарядка). Це дозволить користувачам заряджати свій iPhone або інші гаджети Apple, поклавши їх на задню частину планшета.

Дизайн iPad mini оновиться вперше за шість років. Згідно з планом, планшет матиме вужчі межі екрану, ніж попередні моделі. Apple також вивчає можливість відмовитися від кнопки Home.

Нагадуємо:

Продажі iPad підскочили на 43% за останні шість місяців 2020 року порівняно з роком раніше.

Приріст продовжився в перші три місяці 2021 року, коли продаж планшетів приніс компанії 7,8 млрд доларів – на 79% більше, ніж за той же квартал 2020 року.