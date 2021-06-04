Авіакомпанія з США хоче повернути надзвукові пасажирські перевезення

Одна з найбільших авіакомпаній світу United Airlines замовила 15 надзвукових пасажирських літаків Overture компанії Boom Supersonic для організації пасажирських перевезень.

Про це повідомляє The New York Times.

Авіакомпанія працюватиме спільно з розробником, щоб отримати на виході безпечне, зручне в обслуговуванні та екологічне повітряне судно.

Перший зразок хочуть зібрати в 2025 році. Тестові польоти підуть через рік – в 2026 році, а возити пасажирів Overture, за планами, почне до 2029 року.

Швидкість авіалайнера становитиме 1800 км/год, що вдвічі швидше сучасних реактивних літаків.

Якщо характеристики підтвердяться, авіаперевізник може замовити ще додатково 35 авіалайнерів.

Передбачається, що Overture стане першим великим комерційним літаком, який матиме нульовий вплив на навколишнє середовище з моменту створення за рахунок використання спеціального екологічного пального.

United Airlines обіцяє з'єднати Нью-Йорк і Лондон за 3,5 години, Нью-Йорк і Франкфурт – за 4 години, Сан-Франциско і Токіо – за 6 годин. Час в дорозі завдяки швидкості скоротиться вдвічі.

Нагадуємо:

На постійній основі надзвукові пасажирські літаки використовували тільки три авіакомпанії – радянський "Аерофлот" літав на Ту-144, British Airways і Air France - на Конкорді.

Через технічні проблеми і погану економічність "Аерофлот" використовував Ту-144 тільки з грудня 1975 року по травень 1978 року.

Air France і British Airways літали на Конкордах з 1976 по 2003 роки. Маршрутна мережа літаків була значно обмежена через те, що країни вводили заборони на польоти через сильний шум. Він виникав, коли Конкорд долав звуковий бар'єр.

Обмежувала використання літаків і висока витрата пального. Через це переліт між Лондоном і Нью-Йорком в обидві сторони міг коштувати 10 тис доларів.