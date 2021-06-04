Кіберполіція попереджає про атаку на держустанови та бізнес

Кіберполіція України попереджає про поширення зловмисниками шкідливого програмного забезпечення, яке встановлює на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ і надсилає документи на підконтрольні їм сервери.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Хакери надсилають на електронні поштові скриньки листи нібито від імені державних установ.

Зокрема, в листах є текст на кшталт "ви не заплатили податки. Деталі у файлі...", "на вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку...".

"Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів в додатку листа. Принцип роботи полягає в завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу і відправки документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників", – йдеться в повідомленні.

Так, відомо про факти розповсюдження таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Економічна правда