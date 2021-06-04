Британія та ЄС почали розслідувати можливі зловживання Facebook на ринку

Антимонопольні органи Британії та Євросоюзу почали в один день розслідування щодо монопольного становища Facebook на ринку, зокрема у частині зловживань зібраними у користувачів даними.

Про це повідомляє CNBC.

Британське агентство з конкуренції та ринків заявило, що розслідує діяльність компанії щодо зловживань домінантним становищем на ринку соціальних мереж та реклами.

Так, Facebook збирала дані користувачів, отримані від рекламних кампаній та опції Facebook Login (можливість для входу в акаунт з різних платформ). Ці дані могли бути використані компанією на користь власної платформи для продажу Facebook Marketplace, а також онлайн-знайомств Facebook Dating.

У ЄС розслідування також стосуються реклами, повідомили у Єврокомісії. Компанія могла збирати дані з рекламодавців у соцмережі та використовувати їх для конкуренції з ними же на ринку рекламних оголошень.

Крім того, у ЄС розглянуть зв’язок між соцмережою та маркетплейсом компанії, аби встановити, чи не порушує він законодавство ЄС щодо конкуренції.

Економічна правда