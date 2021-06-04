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Зміна клімату створює ризики для стабільності фінансової системи – МВФ

П'ятниця, 4 червня 2021, 12:55
 

Зміна клімату створює серйозні ризики для стабільності фінансової системи.

Про це у коментарі CNN Business заявив директор департаменту грошово-кредитних систем та ринків капіталу МВФ Тобіас Адріан.

За його словами, кліматична криза розвивається повільно, але вона може призвести до катастрофи.

"Кліматична криза - це екзистенційна криза", - сказав топ-менеджер МВФ.

Він, зокрема, назвав приклади Багамських островів, Філіппін та інших країн, чиї економіки в останні роки сильно постраждали через тайфуни та урагани.

"Є багато країн, де кліматична катастрофа катастрофічна для фінансової системи", - підкреслив Адріан.

"Ці коментарі повторюють попередження, зроблене у вересні минулого року у федеральній доповіді, в якій визнано, що "зміна клімату становить великий ризик для стабільності фінансової системи США та її здатності підтримувати американську економіку".

У звіті, опублікованому кліматичним підкомітетом Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США, регуляторів закликали "більш терміново і рішуче" працювати над вирішенням економічної шкоди від зміни клімату, яка насувається", - пише CNN Business.

Економічна правда

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клімат МВФ фінанси криза світ

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