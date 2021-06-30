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Комітет підтримав законопроєкт щодо "деолігархізації"

Середа, 30 червня 2021, 18:37
 
фото: верховна рада

Комітет з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити президентський законопроєкт №5599 щодо обмеження впливу олігархів.

Про це відомо з трансляції засідання комітету 30 червня. 

Комітет рекомендував Раді включити даний законопроєкт до порядку денного та підтримати його за основу у першому читанні.

Законопроєкт розглянуть у залі парламенту 1 липня на позачерговому засіданні.

Нагадуємо:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 1 липня позачергового засідання парламенту на вимогу президента Володимира Зеленського, де будуть розглядати ряд законопроєктів, зокрема, про олігархів, корінні народи, "Велике будівництво". 

Вже 30 червня комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може почати розгляд президентського законопроєкту про олігархів.

Парламентська фракція "Слуга народу" хотіла б ухвалити законопроєкт про олігархів до кінця сесії: у першому та другому читаннях. 

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.

Економічна правда

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олігархія законодавство

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