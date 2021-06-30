Комітет підтримав законопроєкт щодо "деолігархізації"
Комітет з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити президентський законопроєкт №5599 щодо обмеження впливу олігархів.
Про це відомо з трансляції засідання комітету 30 червня.
Комітет рекомендував Раді включити даний законопроєкт до порядку денного та підтримати його за основу у першому читанні.
Законопроєкт розглянуть у залі парламенту 1 липня на позачерговому засіданні.
Нагадуємо:
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 1 липня позачергового засідання парламенту на вимогу президента Володимира Зеленського, де будуть розглядати ряд законопроєктів, зокрема, про олігархів, корінні народи, "Велике будівництво".
Вже 30 червня комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може почати розгляд президентського законопроєкту про олігархів.
Парламентська фракція "Слуга народу" хотіла б ухвалити законопроєкт про олігархів до кінця сесії: у першому та другому читаннях.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.
Економічна правда
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