Медзаклади неефективно використовують кошти, накопичили 18 мільярдів – Мінфін

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На рахунках закладів охорони здоров’я залишки становлять 17,7 млрд грн станом на 1 квітня, що на 0,8 млрд грн вище за дані початку року – це свідчить про неефективне використання коштів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Станом на 1 квітня залишки коштів на рахунках 2431 закладу охорони здоров’я становили 17,7 млрд грн. З них 129 закладів (5%) накопичили на своїх рахунках понад 50% загальної суми залишків – 8,9 млрд гривень.

За типами допомоги найбільше коштів зосереджено на рахунках закладів, що надають вторинну медичну допомогу – 11,8 млрд грн (+1,5 млрд грн від початку року). Заклади екстреної медичної допомоги – 4,1 млрд грн (- 0,8 млрд грн).

"Надавачі медичних послуг продовжують накопичувати кошти на рахунках. Ці кошти могли би бути спрямовані як на оновлення матеріально-технічної бази закладів, так і на підвищення рівня оплати праці медичних працівників", – зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Він додав, що є і позитивні зрушення – окремі центри екстреної медичної допомоги спрямовують залишки на закупівлю автомобілів швидкої, проте таких випадків мало.

"Міністерство фінансів постійно отримує запити про збільшення обсягів фінансування сфери охорони здоров’я. Водночас накопичення коштів на рахунках закладів охорони здоров’я та їх збільшення свідчать про неефективність використання наявних ресурсів", – підсумовують у відомстві.

Економічна правда