Борги держпідприємства "Енергоринок" наближаються до 30 мільярдів

фото: ДП "Енергоринок"

Рівень кредиторської та дебіторської заборгованостей на державному підприємстві "Енергоринок" наближається до сумарної позначки в 30 млрд грн.

Про це йдеться в листі ДП "Енергоринок" до секретаря РНБО з проханням сприяти прийняттю Верховною Радою законів, необхідних для запобіганню кризи на ринку електроенергії, повідомляє проєкт "Марлін".

Серед основних причин накопичення боргів держпідприємством в листі вказані:

анексія Автономної Республіки Крим;

постачання електроенергії на тимчасово окуповані території, а саме Донецької та Луганської областей;

відсутність повного покриття собівартості вугілля державними вугледобувними підприємствами;

низький рівень платіжної дисципліни підприємств водопровідно- каналізаційного господарства.

"У червні 2020 Верховна Рада прийняла ЗУ №719-IX "Про заходи спрямовані на погашення заборгованості,що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".

Проте, відповідно до листа ДП "Енергоринок", реалізація реалізація цього закону є під питанням. Хоча він є ключовим інструментом для покращення ефективності фінансової ситуації на ринку електричної енергії та оздоровлення таких великих державних компаній компаній, як "Енергоатом" та "Укргідроенерго", - йдеться у повідомленні.

Станом на 2021 рік ДП "Енергоринок" отримало 169 претензій від виробників електроенергії на суму 16,1 млрд грн. У господарських судах України перебувають на розгляді справи за позовами виробників електричної енергії до підприємства "Енергоринок" на суму 22,3 млрд грн.

"ДП "Енергоринок" попереджає РНБО, що стягнення такої суми заборгованості несе ризик арешту рахунків державного підприємства та банкрутства в майбутньому.

Відповідно до фінансового звіту "Енергоринку" за І квартал 2021 року, підприємство отримало 68,7 млн чистих збитків", - додає "Марлін".

Станом на кінець березня підприємство володіло активами на 21,9 млрд грн, що на 1,1 млрд менше за березень 2020 року.

На підприємстві працюють 68 працівників. Середньомісячна заробітна плата керівника держпідприємства складає 212 тис грн, адміністративного персоналу - 87,8 тис грн, а працівника - 80,1 тис грн.

"Підприємство не мало жодних доходів за вказаний період, так як припинило свою діяльність з продажу електроенергії з введенням нового ринку з липня 2019 року.

На сьогодні вся діяльність підприємства "Енергоринок" полягає в супроводі судових спорів, з метою стягнення боргів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда