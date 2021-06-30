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Житомирський аеропорт прийматиме міжнародні рейси

Середа, 30 червня 2021, 15:44
 
фото: житомир-інфо

Кабмін на засіданні 30 червня ухвалив розпорядження про відкриття пункту пропуску через державний кордон в аеропорті "Житомир", що дозволить приймати міжнародні рейси.

Про це йдеться у проєкті розпорядження уряду.

"Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир" для вантажного і пасажирського повітряного сполучення з постійним режимом функціонування і цілодобовим режимом роботи", – йдеться у документі.

Це сприятиме забезпеченню потреб населення, реалізації туристичного потенціалу та залученню інвестицій, кажуть в уряді.

За результатами перевірки було встановлено, що аеропорт, який є "дочкою" ТОВ "Акорд" є дієздатним підприємством, що може забезпечувати зліт, посадку, стоянку та обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.

Економічна правда

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Житомир аеропорт авіаперевезення

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