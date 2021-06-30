Рада спростила приєднання до газових мереж

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4578-1 про спрощення приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Закон пропонує скасувати обов’язковий поділ приєднань на стандартне і нестандартне, спростити приєднання і доступ до мереж, зменшити кількість підстав для відмови у приєднанні.

Законом унормовує терміни виконання заходів по приєднанню.

Також змінять підходи щодо визначення плати за приєднання, яка буде встановлюватися, виходячи з потужності і відстані від місцезнаходження об’єкта.

Крім цього, закон передбачає заходи щодо захисту заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільчої системи.

Законопроєкт у першому читанні Рада прийняла 20 травня.

Економічна правда