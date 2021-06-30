Рада зробить більш реальним штраф за паркування у місцях для осіб з інвалідністю

Він вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, надаючи право інспекторам з паркування "розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стягнення щодо осіб, які залишили свої транспортні засоби на місцях, передбачених для водіїв з інвалідністю".
Також покаранню підлягають водії, які "неправомірно використали на транспортному засобі розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".
Якщо закон ухвалять у другому читанні і його підпише президент, інспектори з паркування отримають право карати водіїв-порушників штрафами від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 1020 до 1700 гривень.