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Шмигаль про купівлю землі після відкриття ринку: Усі транзакції йтимуть через банк

Середа, 30 червня 2021, 13:35
 
фото: Мінагрополітики

Після відкриття ринку землі 1 липня для купівлі землі треба буде офіційно показати свої кошти, всі транзакції йтимуть через банк.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

"Завтра стартує одна з найважливіших та найбільш очікуваних реформ за всю історію незалежної України. Українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, але й вільно розпоряджатися.

Це те, що закріплено у Конституції, але фактично було неможливим через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі", - сказав прем'єр.

"Від завтра його не буде і в Україні. Ми вдячні президенту Володимиру Зеленському за його політичну волю в цьому питанні, адже саме його програми розпочали цей важливий шлях для нашої країни", - додав він.

За його словами, запровадження ринку землі - важливий крок для захисту прав українського фермерства.

"Передбачається реалізація механізму переважного права на придбання ділянки, яку орендують аграрії.

Земельна реформа також передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Кредит зможуть отримати навіть малі фермери, які оброблюють землю до 500 га, та які не мають кредитної історії", - додав він.

Також, за його словами, для купівлі землі треба офіційно показати свої кошти. Всі транзакції йтимуть через банк. Усі договори перевірятимуться нотаріусами.

"Міністерство аграрної політики вже почало інформаційну кампанію з роз’ясненням переваг та деталей роботи ринку землі. Тому наші громадяни зможуть отримати всі відповіді на свої запитання", - сказав також Шмигаль.

Нагадаємо:

1 липня сторонам угоди з купівлі земельної ділянки необхідно буде сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від зазначеної в договорі купівлі-продажу вартості ділянки.

Рекомендуємо почитати: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

Економічна правда

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Шмигаль ринок землі

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