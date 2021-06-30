Фонд гарантування зможе позиватись в інтересах кредиторів банків-банкрутів

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Верховна Рада прийняла у другому читанні та цілому законопроєкт №4547, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо набуття Фондом гарантування вкладів фізосіб статусу цивільного позивача.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Документ підтримали 274 нардепи.

Законопроєкт пропонує зміни до статті 128 КПКУ в частині запровадження норм, які нададуть Фонду можливість подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 закону "Про банки і банківську діяльність".

Зокрема, йдеться про підстави, вимоги яких акцептовані Фондом при набутті статусу цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку чи банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію як юридичної особи.

У травні Рада схвалила цей законопроєкт за основу.

Економічна правда