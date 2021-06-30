У Мінагрополітики пояснили, які документи потрібні для продажу землі

Мінагрополітики

Власник земельноі ділянки для її продажу повинен мати кадастровий номер ділянки, зареєструвати право власності у держреєстрі речових прав на нерухоме майно та мати паперовий чи електронний витяг із держреєстру речових прав.

Про це повідомив у Facebook міністр агрополітики Роман Лещенко.

"У ділянки повинен бути кадастровий номер. Наявність номеру можна перевірити на Публічній кадастровій карті України: http://surl.li/ydva.

Якщо кадастрового номера немає, зверніться до розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення чи відновлення меж ділянки в натурі та зареєструйте ділянку в Державному земельному кадастрі. Під час реєстрації ділянки ій буде присвоєно кадастровий номер", - пояснив міністр.

Крім цього, варто зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо до цього часу цього не зробили.

Для реєстрації права треба звернутись до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, нотаріуса чи ЦНАП: https://my.gov.ua/info/servicecenters.

Для реєстрації права власності потрібні наступні документи:

витяг із Державного земельного кадастру;

копію й оригінал паспорта та ідентифікаційного номера;

підтвердження сплати адміністративного збору;

документ про права на ділянку (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, міни, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину);

"Після реєстрації права власності на землю отримайте паперовий чи електронний витяг із Державного реєстру речових прав.

Реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та вказаний пакет документів зможе гарантувати вам право користування, володіння розпорядження земельною ділянкою й допоможе уникнути багатьох ризиків". - додав Лещенко.

Нагадаємо:

1 липня сторонам угоди з купівлі земельної ділянки необхідно буде сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від зазначеної в договорі купівлі-продажу вартості ділянки.

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Економічна правда