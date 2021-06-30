Результативні інновації в агросекторі — досвід A.G.R. Group Місака Хідіряна

Під час збору врожаю в агрохолдингу Мисака Хідіряна використовують інноваційну техніку Фото: A.G.R. Group

В агрохолдингу Місака Хідіряна A.G.R. Group поділилися досвідом автоматизації. Остання покликана мінімізувати травмування рослин та їхнє витоптування, зменшити витрати на посівних матеріалах, ЗЗР та ПММ.

Про специфіку впровадження сучасних технологій в інтерв'ю сайту "Латифундист" розповів член правління з питань інформаційних технологій компанії Ігор Богданов.

Він зазначив, що A.G.R. Group бізнесмена і мецената Місака Хідіряна вдалося досягти неабияких успіхів. Створена централізована ІТ-інфраструктура, що дозволяє фіксувати всі операції в полях.

Ігор Богданов озвучив основні результативні інновації з досвіду A.G.R. Group.

1. Автоматизація контролю земельного банку. Запроваджено нову посаду GIS-аналітика, який займається виключно земельним банком і земельними питаннями. Сама ж система дозволяє аналізувати як свої поля, так і поля конкурентів.

2. Розгортання тендерного майданчика для закупівель на суми понад 100 тис. грн.

3. Мінімізація простоїв агротехніки. Спецсистема зчитує напругу з CAN-шини техніки.

4. Автоматизація вагових пунктів на всіх кластерах холдингу. За кожним автомобілем закріплюється індивідуальна RFID-картка, по якій водій отримує продукцію в полі від комбайна та ідентифікує себе на ваговій.

5. Автоматизація заправних комплексів. Система ідентифікує, з якої конкретно бочки йде заправка, в яку техніку та за картою конкретного водія.

6. Боротьба з крадіжками паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Встановлено датчики в паливних баках технопарку.

7. Ідентифікація причіпних агрегатів за Bluetooth-мітками. Система автоматично знає, який тип робіт проводиться в полі.

Окремо Богданов розповів про специфіку впровадження точного землеробства. Зокрема, спеціально для цього в агрохолдингу ввели посаду агронома-аналітика і почали співпрацю з двома інженерами з точного землеробства.

"Використовуємо дрони для скаутингу — огляду своїх полів. За картками й індексами вегетації NDVI. Оцінюємо стан рослин і відправляємо дрони на проблемні ділянки для фотофіксації. Так, це не зовсім практично, адже дрони оснащені маленькими баками, тому на великих площах провести таку агрооперацію буде складно. Можливо, у майбутньому компанії займуться вирішенням цього питання і з'являться цілі бджолині сім'ї дронів, — пояснив Богданов. І додав про інші важливі аспекти. — З техніки використовуємо John Deere з навігацією виробника, Berthoud з навігаційними сигналами Trimble... На сівалках використовується посекційне або порядкове відключення сошників, а на обприскувачах — автопілот і посекційне відключення. Минулого року купили 2 нових обприскувачі John Deere М-серії, а цьогоріч — 1 преміальний R-серії, що ходитиме по РТК-сигналу колія в колію".

За словами Богданова, Місак Хідірян задав компанії амбітну мету — до кінця року мінімізувати витрати і збільшити прибуток за рахунок використання інноваційних технологій, впровадити точне водіння у всіх кластерах, за підготовленими маршрутами, створити демонстраційні поля з диференційованими посівами.