Результативні інновації в агросекторі — досвід A.G.R. Group Місака Хідіряна
В агрохолдингу Місака Хідіряна A.G.R. Group поділилися досвідом автоматизації. Остання покликана мінімізувати травмування рослин та їхнє витоптування, зменшити витрати на посівних матеріалах, ЗЗР та ПММ.
Про специфіку впровадження сучасних технологій в інтерв'ю сайту "Латифундист" розповів член правління з питань інформаційних технологій компанії Ігор Богданов.
Він зазначив, що A.G.R. Group бізнесмена і мецената Місака Хідіряна вдалося досягти неабияких успіхів. Створена централізована ІТ-інфраструктура, що дозволяє фіксувати всі операції в полях.
Ігор Богданов озвучив основні результативні інновації з досвіду A.G.R. Group.
1. Автоматизація контролю земельного банку. Запроваджено нову посаду GIS-аналітика, який займається виключно земельним банком і земельними питаннями. Сама ж система дозволяє аналізувати як свої поля, так і поля конкурентів.
2. Розгортання тендерного майданчика для закупівель на суми понад 100 тис. грн.
3. Мінімізація простоїв агротехніки. Спецсистема зчитує напругу з CAN-шини техніки.
4. Автоматизація вагових пунктів на всіх кластерах холдингу. За кожним автомобілем закріплюється індивідуальна RFID-картка, по якій водій отримує продукцію в полі від комбайна та ідентифікує себе на ваговій.
5. Автоматизація заправних комплексів. Система ідентифікує, з якої конкретно бочки йде заправка, в яку техніку та за картою конкретного водія.
6. Боротьба з крадіжками паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Встановлено датчики в паливних баках технопарку.
7. Ідентифікація причіпних агрегатів за Bluetooth-мітками. Система автоматично знає, який тип робіт проводиться в полі.
Окремо Богданов розповів про специфіку впровадження точного землеробства. Зокрема, спеціально для цього в агрохолдингу ввели посаду агронома-аналітика і почали співпрацю з двома інженерами з точного землеробства.
"Використовуємо дрони для скаутингу — огляду своїх полів. За картками й індексами вегетації NDVI. Оцінюємо стан рослин і відправляємо дрони на проблемні ділянки для фотофіксації. Так, це не зовсім практично, адже дрони оснащені маленькими баками, тому на великих площах провести таку агрооперацію буде складно.
Можливо, у майбутньому компанії займуться вирішенням цього питання і з'являться цілі бджолині сім'ї дронів, — пояснив Богданов. І додав про інші важливі аспекти. — З техніки використовуємо John Deere з навігацією виробника, Berthoud з навігаційними сигналами Trimble...
На сівалках використовується посекційне або порядкове відключення сошників, а на обприскувачах — автопілот і посекційне відключення. Минулого року купили 2 нових обприскувачі John Deere М-серії, а цьогоріч — 1 преміальний R-серії, що ходитиме по РТК-сигналу колія в колію".
За словами Богданова, Місак Хідірян задав компанії амбітну мету — до кінця року мінімізувати витрати і збільшити прибуток за рахунок використання інноваційних технологій, впровадити точне водіння у всіх кластерах, за підготовленими маршрутами, створити демонстраційні поля з диференційованими посівами.
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