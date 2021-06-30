Рада підвищила пенсії "чорнобильцям"

Верховна Рада підвищила пенсійне забезпечення окремих категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За відповідний законопроєкт №4555 29 червня у цілому проголосували 297 народних депутатів.

Згідно з ухваленими змінами, зокрема, "додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу".

Законопроєкт також підвищує рівень пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.

Ухвалений законопроєкт передбачає, що "розміри пенсії з інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності – 6000 грн; для II групи – 4800 грн; для III групи – 3700 грн; для дітей з інвалідністю – 3700 грн".

Відповідно до законопроєкту для перерахованих вище категорій осіб розміри пенсії, починаючи з 2022 року, щорічно з 1 березня індексуються в порядку, встановленому Кабінетом міністрів з урахуванням коефіцієнта збільшення.

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, ухвалений закон повинен набути чинності з 1 липня 2021 року.

Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", народні депутати проголосували за підписання спікером цього законопроєкту, попередньо домовившись, що жодних проєктів постанов, які блокують підписання документа, реєструвати у Верховній Раді не будуть.

Економічна правда