США хочуть заборонити продаж авіаквитків до Білорусі

Міністерство транспорту Сполучених Штатів видало наказ із пропозицією заборонити продаж квитків на пасажирські рейси в Білорусь.

Джерело: Міністерство транспорту США

Дослівно: "Заборона забезпечить можливість уряду США робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються національними інтересами США, в тому числі з міркувань гуманітарної чи національної безпеки".

Деталі: Наказ ґрунтується на чіткій позиції Держдепу щодо примусової посадки літака Ryanair у Білорусі.

У відомстві додають, що зацікавлені сторони мають можливість коментувати наказ до 1 липня.

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.

Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.

Українська правда