УЗ централізує управління фінансами своїх підприємств і заводів

"Укрзалізниця" запроваджує нову систему управління фінансовою діяльністю заводів та приватних акціонерних товариств, 100 % акцій яких належить компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що це дозволить посилити контроль за рухом коштів і водночас збалансувати розрахунковий процес.

За словами в.о. голови правління УЗ Івана Юрика, відтепер всі розрахунки за товари та послуги, надані цим підприємствам сторонніми організаціями, здійснюватимуться централізовано.

"Ми робимо централізацію грошових потоків наших заводів у головному офісі, і впроваджуємо єдині стандарти та передові практики в управлінні їхніми фінансами, що, в свою чергу, зробить їхню діяльність прозорішою та дасть змогу контролювати фінансовий стан і доцільність закупівлі тих або інших послуг та товарів", - сказав Іван Юрик.

За його словами, запуск цього проєкту готувався останні 12 місяців.

"Укрзалізниця відходить від практики громіздкого планування й у афілійованих підприємствах вже впроваджено тримісячне оперативне планування грошових потоків", - додали в прес-службі.

"Відтак в умовах централізації фінансової діяльності нашим підприємствам не доведеться нервувати за зміну тих чи інших факторів протягом року, які впливають на фінансовий план. У разі появи інформації, яка дозволяє добре деталізувати будь-який елемент річного фінансового плану конкретного підприємства, ми у стислий термін переглянемо фінплан й не будемо чекати наступного року", - пояснив Юрик.

До складу афілійованих компаній АТ "Укрзалізниця" входять заводи та приватні акціонерні товариства, 100% акцій у статутних капіталах яких належать АТ "Укрзалізниця", а саме: ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод", ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод", ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод", ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод", ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал", ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону", ПрАТ "Київський електротехнічний завод "Транссигнал".

Нагадаємо:

Акціонерні товариства та заводи, що на 100% належать АТ "Укрзалізниця", з 1 серпня перейдуть на максимально публічний та прозорий механізм будь-яких закупівель для своїх потреб.

Економічна права