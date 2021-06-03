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Рада прийняла за основу законопроєкт про спецстатус Держкосмосу

Четвер, 3 червня 2021, 12:35
 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5017, який передбачає визначити статус Держкосмосу як центрального органу виконавчої влади зі спецстатусом.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

"Законопроєкт спрямований на приведення закону "Про космічну діяльність" у відповідність до вимог національного та міжнародного законодавства у сфері космічної діяльності, чітке розмежування повноважень між органами державної влади у сфері космічної діяльності, а саме: Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони, Державним космічним агентством", - йдеться у повідомленні.

У документі прописані повноваження агентства:

  • державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність;
  • створення та експлуатація наземного і космічного сегментів супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;
  • експлуатація, підтримка і вдосконалення об'єктів космічної діяльності;
  • розробка і функціонування Системи сертифікації космічної техніки.

Держкосмос пропонують залишити в структурі Кабміну під курируванням профільного віце-прем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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Економічна правда

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космічна галузь Рада

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