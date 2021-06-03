Аудитори поскаржились уряду про "відволікання" 2,5 мільярда з COVID-фонду на соціалку

Колаж Суспільне

Міністерство соціальної політики завищило потребу у бюджетних коштах під час боротьби з COVID-19, що стало причиною відволікання 2,5 мільярда гривень з державного бюджету.

Про це йдеться у листі Державної аудиторської служби до Кабінету міністрів, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Кошти були виділені Мінсоцполітики з Фонду боротьби з COVID-19 за бюджетною програмою "Надання Пенсійним фондом одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів".

У Держаудитслужбі вважають, що існує ризик неповернення до держбюджету 1,8 млрд грн із цих коштів.

У листі ДАС також йдеться про те, що неефективні управлінські рішення Мінсоцполітики призвели до відволікання виділених йому 170,6 млн грн коштів Фонду боротьби з COVID-19.

Йдеться про рішення щодо нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, а також відсутність управлінських рішень щодо зменшення бюджетних призначень на здійснення Фондом соціального страхування страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей.

Аудитори вказують, що недотримання Фондом соціального страхування рекомендацій постанови КМУ №710 щодо встановлення питомої ваги видатків на організацію роботи у розмірі 4,7% його доходів призвело до зайвих витрат у 2020 році на суму 84,3 млн грн, які можливо було б спрямувати на виплату матеріального забезпечення та, відповідно, зменшити потребу у наданні коштів на повторній основі із Фонду боротьби з COVID-19 на цю суму.

Окрім того, у ДАС зазначають, що Мінсоцполітики було також завищено розрахункову потребу у коштах Фонду на суму 1,1 млрд грн на виплату допомоги на дітей ФОПів на спрощеній системі оподаткування у період карантинних заходів у травні та червні 2020 року.

Із них залишок нерозподілених Мінсоцполітики коштів становить 93,4 млн грн.

До того ж, у листі ДАСУ вказується, що станом на 31 грудня 2020 року через помилки та внесення даних під час введення застрахованою особою номера за стандартом IBAN до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг АТ "Державний ощадний банк" не зарахувало на карткові рахунки 5 477 особам одноразової допомоги та повернуло її назад до Пенсійного фонду на загальну суму 43,8 млн грн.

Також аудиторами встановлено причини соціального та інформаційного характеру ненадходження до 31 грудня заяв про отримання соціальної підтримки від 243 859 осіб, що позбавило їх можливості отримати допомогу від уряду на суму 1,9 млрд грн.

Економічна правда