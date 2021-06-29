Міненерго спробує вивести з кризи шахту "Краснолиманська"

джерело: Facebook-сторінка підприємства

Міністерство енергетики розпочало процес виведення з кризової ситуації державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" та вже напрацьовує програму розвитку строком на 5 років.

Про це повідомила пресслужба Міненерго на сторінці у Facebook.

У міністерстві зазначили, що з 1 липня на шахту "Краснолиманська" буде повернута держпідтримка. Також напрацьовується програма розвитку на 5 років, щоб забезпечити розробку державних запасів вугілля.

"Шахта "Краснолиманська" є перспективною і має розробляти державні запаси вугілля", - зазначив заступник міністра енергетики Олексій Кураков.

Зазначається, що причиною кризової ситуації стало те, що державне підприємство спрямувало всю свою фінансово-економічна діяльність на забезпечення діяльності приватної компанії ТОВ "Краснолиманське".

Навіть заробітна плата на державному підприємстві, як кажуть в міністерстві, не виплачувалась, а замість цього кошти переводились на приватне товариство. Внаслідок цього утворилась заборгованість – лише станом на 1 травня 2021 року перед працівниками ДП вона становила понад 100 млн грн.

"Керівництво Міненерго принципово відстоює державні інтереси і підтримує позиції першочергового розвитку перспективних державних підприємств. А відтак, категорично виступає проти будь-яких "схем". Тому приватне підприємство ТОВ "Краснолиманська" вирішило вдатись до публічних протестів як останнього важелю впливу", – йдеться у повідомленні міністерства.

"За неофіційними повідомленнями, планується виїзд ініціативної групи працівників ТОВ "Краснолиманське" 30.06.2021 до Києва з метою пікетування Офісу Президента і Кабінету Міністрів", – повідомили у міністерстві.

Зазначимо, що ТОВ "Краснолиманська" знаходиться у сфері впливу бізнесмена Віталія Кропачева.

Нагадуємо:

ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", що в Донецькій області, на сьогодні перебуває у кризовій ситуації.

Окрім заборгованості по заробітній платі, присутні також проблеми з видобутком корисних копалин.

Підприємству належать лише наземні комплекси, а всі вугільні запаси та виробництво знаходиться у власності ТОВ "Краснолиманська", відтак, державна шахта змушена вести видобуток на приватних пластах.

Економічна правда