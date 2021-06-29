Рада створила ТСК з питань захисту прав інвесторів

Верховна Рада ухвалила постанову №5659 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів"

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Відповідно до постанови, основними завданнями ТСК визначено:

1) підготовку та надання на розгляд до Верховної Ради в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;

2) визначення пріоритетних напрямків вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;

3) забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);

4) здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій;

5) збір та аналіз, в межах повноважень, інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків порушення прав бізнесу судовою владою, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади України, в тому числі правоохоронними органами, порушень прав інвесторів шляхом зловживань положеннями чинного законодавства України.

"Постановою визначено, що кількісний склад Тимчасової спеціальної комісії становить 13 народних депутатів.

Строк діяльності Тимчасової спеціальної комісії становить один рік з дня її утворення", - йдеться у повідомленні.

Постанова пропонує звіт ТСК про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.