Фонд держмайна запустив сервіс автоматичної оцінки нерухомості

Фонд держмайна ввів в експлуатацію єдину базу даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості і автоматичного формування відповідних електронних довідок (evaluation.spfu.gov.ua).

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

У Фонді нагадають, що для розрахунку доходу платника податку - фізичної особи від продажу або обміну нерухомого майна, та доходу, отриманого в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна, необхідно визначити оціночну вартість об'єкта нерухомості або ринкову вартість об'єкта нерухомості.

"Для визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку (https://evaluation.spfu.gov.ua) формується електронна довідка про його оціночну вартість (е-довідка), яка є чинною впродовж 30 календарних днів з дня її формування Єдиною базою даних звітів про оцінку", - пояснили у відомстві.

Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості, вона має право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) з метою визначення ринкової вартості такого об’єкта.

"Суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) складається звіт про оцінку майна, який зареєструється в Єдиній базі. Зареєстрований звіт про оцінку майна чинний протягом 6 місяців з дати оцінки", - додали у Фонді.

Доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється за допомогою особистого електронного підпису чи через ID.GOV.UA.

Для використання бази всі суб'єкти оціночної діяльності мають зареєструватись в ній за електронною печаткою та зареєструвати своїх оцінювачів. Нотаріуси також мають зареєструватись для формування витягів з бази.

Економічна правда