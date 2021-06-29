Укрзалізниця запустила потяг Інтерсіті до Тернополя
Вівторок, 29 червня 2021, 11:17
Укрзалізниця з 2 липня призначила новий маршрут потягу Інтерсіті сполученням Київ – Тернопіль.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Потяг № 747/748 з Києва вирушатиме з 2 липня щоденно о 16:41 та прибуватиме до Тернополя о 22:47.
З Тернополя потяг курсуватиме щоденно з 3 липня, відправлення о 4:00, прибуття до столиці о 10:03.
Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.
Економічна правда
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