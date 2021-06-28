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Верховна Рада у вівторок проведе два засідання

Понеділок, 28 червня 2021, 17:50
 

Верховна Рада у вівторок проведе, крім запланованого, ще й позачергове засідання за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Джерело: голова ВР Дмитро Разумков у Facebook

Дослівно: "Завтра Верховна Рада, окрім запланованого пленарного засідання, збереться ще й на позачергове – за ініціативою президента України. Щойно підписав відповідне розпорядження. Початок – о 16.00".

Деталі: Відповідно до розпорядження, до розгляду на позачерговому засіданні заплановано 7 законопроєктів.

Серед них – проєкт закону про критичну інфраструктуру (№5219), проєкт закону про основи національного спротиву (№5557) та у зв‘язку з ухваленням цієї ініціативи – збільшення чисельності Збройних Сил України (№5558).

Крім того, парламент планує розглянути законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (№3743) та низку інших проєктів законів.

Українська правда

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