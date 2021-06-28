Amazon купила додаток для обміну зашифрованими повідомленнями Wickr

Компанія Amazon купила платформу для обміну зашифрованими повідомленнями Wickr, посилаючись на попит на більш безпечний обмін повідомленнями в епоху роботи вдома.

Про це повідомляє Financial Times.

"Wickr пропонує наскрізні зашифровані повідомлення, голосові та відеодзвінки, спільний доступ до файлів. Amazon Web Services не розкриває суму угоди", - йдеться у повідомленні.

В Amazon заявили, що потреба у безпечних комунікаціях збільшується з огляду на перехід до "гібридних" умов роботи через пандемію COVID-19.

Wickr - месенджер з технологією зашифрованою зв'язку з наскрізним шифруванням, подібний WhatsApp і Signal, використовується як державними компаніями, так і корпоративними.

"На сьогодні замовники державного сектору використовують Wickr для різноманітних завдань, від безпечного спілкування з офісними працівниками до надання зашифрованих комунікацій", - заявив віцепрезидент і директор з інформаційної безпеки Amazon Стівен Шмідт.

Економічна правда