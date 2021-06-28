Panasonic продав свою частку акцій Tesla за 3,6 мільярда доларів

Японський конгломерат Panasonic продав усю свою частку у компанії Tesla приблизно за 3,6 млрд доларів - Panasonic заявив, що продаж акцій не вплине на партнерство компаній.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Panasonic купила 1,4 млн акцій Tesla за 21,15 дол кожна у 2010 році приблизно за 30 млн дол.

Станом на березень минулого року конгломерат володів акціями на суму 80,9 млрд єн.

За 12 місяців акції Tesla зросли більш ніж у 6 разів. Наразі одна акція Tesla коштує майже 680 дол.

Повідомляється, що Panasonic продала акції, аби профінансувати придбання американського розробника програмного забезпечення Blue Yonder, який спеціалізується на логістиці, за 7,1 млрд дол.

Як зазначає FT, ще однієї причиною продажу акцій є те, що Panasonic хоче зменшити свою залежність від Tesla і постачати акумулятори іншим виробникам автомобілів.

У березні президент Panasonic Казухіро Цуга розповідав Financial Times, що партнерство групи з Tesla переходить в "іншу фазу".

"У якийсь момент нам потрібно закінчити наш одноногий підхід, покладаючись виключно на Tesla", - сказав тоді він.

Економічна правда