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У 2021 році світові компанії залучили на IPO рекордні 350 мільярдів доларів

Понеділок, 28 червня 2021, 12:35
 

За 6 місяців 2021 року компанії по всьому світу залучили на IPO (первинна публічна пропозиція акцій) рекордні 350 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні дані.

Зазначається, що світовий ринок IPO побив рекорд другої половини 2020 року, коли обсяг первинних розміщень становив близько 282 млрд дол.

"Коли в минулому році почався бум на IPO, домінували технології для роботи вдома та домашніх розваг. Цього року ця тенденція розширилася, включаючи компанії, які спеціалізуються на відновлюваній енергетиці, і онлайн-ритейлери", - пише агентство.

"Технологічні компанії займають велику частину угод. Так, одним з найбільших первинних розміщень 2021 року в США може стати лістинг китайського сервісу по виклику таксі Didi, який очікує отримати в ході IPO в Нью-Йорку оцінку більш ніж в 60 млрд дол і залучити більше 4 млрд дол", - йдеться у повідомленні.

Агентство додає, що бум на IPO був підсилений притоком готівки, який центральні банки влили в економіку, та активністю окремих інвесторів, котрі готові купувати акції улюблених компаній.

Також повідомляється, що головними бенефіціарами ситуації, що склалася, є світові інвестбанки, які заробляють на консультаційних послугах та андеррайтингу.

А от компаніям, які бажають вийти на біржу, стало важче: через перенасиченість ринку інвестори стали більш прискіпливими.

Економічна правда

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IPO компанії світ фінанси

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