Tesla відкликає майже 300 тисяч авто в Китаї для оновлення програмного забезпечення
Компанія Tesla Inc. оновить програмне забезпечення для понад 285 тисяч автомобілів у Китаї для вирішення проблеми безпеки, визначеної регулятором країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як очікується, у багатьох випадках відкликання здійснюватиметься дистанційно з онлайн-оновленням активної функції круїз-контролю автомобілів. Tesla оновить програмне забезпечення безкоштовно.
Зазначається, що такий крок Tesla робить у Китаї вперше.
Оновлення охопить:
- 49 855 електромобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва;
- 35 665 імпортних електромобілів Model 3.
"Система автопілота автомобілів можуть активуватися автоматично, що може призвести до аварій від різкого прискорення", - йдеться у повідомленні.
"Ми просимо вибачення за незручності, спричинені цим відкликанням, в усіх власників автомобілів.
Tesla продовжуватиме вдосконалювати безпеку в суворій відповідності до національних вимог", - йдеться у позиції компанії.
Нагадаємо:
Виробник електромобілів Tesla у першому кварталі 2021 року збільшив свої доходи на 74% до 10,4 млрд доларів, крім продажів автівок вплинули й операції з криптовалютою.
Економічна правда
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