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Tesla відкликає майже 300 тисяч авто в Китаї для оновлення програмного забезпечення

Понеділок, 28 червня 2021, 11:50

 

Компанія Tesla Inc. оновить програмне забезпечення для понад 285 тисяч автомобілів у Китаї для вирішення проблеми безпеки, визначеної регулятором країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як очікується, у багатьох випадках відкликання здійснюватиметься дистанційно з онлайн-оновленням активної функції круїз-контролю автомобілів. Tesla оновить програмне забезпечення безкоштовно.

Зазначається, що такий крок Tesla робить у Китаї вперше.

Оновлення охопить:

  • 49 855 електромобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва;
  • 35 665 імпортних електромобілів Model 3.

"Система автопілота автомобілів можуть активуватися автоматично, що може призвести до аварій від різкого прискорення", - йдеться у повідомленні.

"Ми просимо вибачення за незручності, спричинені цим відкликанням, в усіх власників автомобілів.

Tesla продовжуватиме вдосконалювати безпеку в суворій відповідності до національних вимог", - йдеться у позиції компанії.

Нагадаємо:

Виробник електромобілів Tesla у першому кварталі 2021 року збільшив свої доходи на 74% до 10,4 млрд доларів, крім продажів автівок вплинули й операції з криптовалютою.

Економічна правда

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Tesla Китай

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