Харківський аеропорт став другим серед регіональних аеропортів за пасажиропотоком

У травні 2021 року Міжнародний аеропорт "Харків" обслужив 95,9 тисячі пасажирів, що дозволило зайняти за показником пасажиропотоку третю позицію серед аеропортів України і другу - серед регіональних аеропортів.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

Згідно зі звітом Державіаслужби, послугами всіх аеропортів України в травні скористалися 1,16 мільйона чоловік. Найбільший трафік показав столичний аеропорт "Бориспіль" - з 707 тисячами пасажирів. На першому місці серед регіонів з показником в 115,3 тисячі Львів. Таким чином Харківський аеропорт піднявся на другу сходинку серед регіональних аеропортів, хоча в попередні місяці йшов в рейтингу регіонів третім.

У травні з аеропорту "Харків" скоєно тільки на вісім вильотів менше, ніж за аналогічний допандеміческій період - в травні 2019 року. Збільшенню пасажиропотоку сприяла, зокрема, поява нових рейсів, йдеться у повідомленні.