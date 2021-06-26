У травні продажі нових автомобілів в Європі збільшилися на 74% у порівнянні з 2020

У травні 2021 року продажі нових автомобілів в Європі збільшилися на 74% в порівнянні з аналогічним місяцем 2020 року.

Про це з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників передає autonews.

Проте наголошується, що ринок ще не відновився до показників, які були перед пандемією коронавируса. Оскільки, якщо порівнювати продажу автомобілів в Європі в травні 2021 року зі травнем 2019 року, то вони знизилися на 19%.

Потрібно відзначити, що в деяких європейських країнах, наприклад, у Франції, ще продовжують діяти карантинні обмеження, введені для боротьби з пандемією коронавірусу.

"До речі, у Франції, де дилери залишалися під частковою ізоляцією до 19 травня, продажі зросли на 46% в порівнянні з минулим роком, але впали на 27% в порівнянні з травнем 2019 року", - відзначили в autonews.