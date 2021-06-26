Дослідження: половина українців готові повністю відмовитися від готівки

Половина українців (49%) готові повністю відмовитися від оплат готівкою у майбутньому, а кожен третій – зробити це протягом найближчих двох років.

Про це йдеться у дослідженні Mastercard.

Можливість безготівкової оплати – важливий фактор при виборі торгової точки для 52% українців. При цьому 8% опитаних уникають магазинів, де немає можливості оплатити покупку карткою.

Згідно з даними опитування, українці хотіли би бачити більше можливостей для безготівкових розрахунків на ринках (61%), в кіосках і невеликих магазинах (47%), в громадському транспорті (38%), а також в перукарнях і салонах краси.

Пандемія значно вплинула на зростання популярності цифрової комерції у світі та в Україні зокрема. Так, 60% опитаних користувачів стверджують, що стали робити покупки онлайн набагато частіше з початком пандемії, а майже половина (45%) – роблять замовлення онлайн регулярно кілька разів на місяць.

За даними опитування, 39% українців хотіли б у майбутньому платити за допомогою сканування QR-коду смартфоном. Майже чверть опитаних воліли б використовувати голосового асистента для оплати товарів і послуг. 16% хотіли б платити криптовалютою, і 13% – за допомогою розумної побутової техніки.