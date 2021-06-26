За тиждень пальне подорожчало в середньому на 35 копійок

Середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень (18-25 червня) зросла на 24 коп./л і склала 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 37 коп./л - до 29,68 грн/л, а дизельне паливо додало 44 коп./л (до 28,17 грн/л).

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

"Авіас", ANP, "Укрнафта" підняла ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн / л. Так, на станціях ANP бензин марки А-92 подорожчав до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л і ДТ - до 28,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 зросли до 28,00 грн/л, на А-95 і дизпаливо - до 29,00 і 28,00 грн/л.

На WOG і ОККО дизельне паливо подорожчало на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Shell опустив ціну бензину А-92 на 30 коп./л, до 29,99 грн/л, при цьому підняв ціну на ДТ до 29,19 грн/л (+10 коп./л).

В мережі UPG А-92 подорожчала на 20 коп./л, до 29,10 грн/л, А-95 - на 30 коп./л, до 30,10 грн/л, ДТ - на 20 коп./л, до 26,70 грн/л.

Також відкоригували свої ціни, в основному на дизельне паливо, в сторону збільшення AMIC, KLO, "Паралель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "Рур груп", УГД, BVS.