Зеленський оновив склад телеком-регулятора

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив п'ятьох нових членів Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Указ №271/2021 від 25 червня опублікували на сайті Офісу президента.

Відповідно до указу, членами НКРЗІ призначили:

Ігоря Колесника ( екс-перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ);

Лілію Мальон (екс-співробітниця НКРЗІ);

Андрія Семенченка (екс-голова НКРЗІ - з травня до липня 2014 року);

Миколу Ткаченка (директор департаменту Адміністрації Держспецзв'язку);

Вікторію Трощенко (директор з інформаційно-телекомунікаційного напряму ДП "Український державний центр радіочастот").

Крім них, до складу телеком-регулятора входять член комісії Олександр Бісюк (призначений у червні 2016 року) та голова НКРЗІ Олександр Животовський (перепризначений 14 травня 2019 року).

Іншим указом Зеленський звільнив трьох членів НКРЗІ - Володимира Греська, Сергія Дзюбу та Віктора Лагошина - у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Згідно з чинним законодавством, шістьох членів НКРЗІ і голову Нацкомісії на шість років своїм указом призначає президент України.

Економічна правда