НБУ продасть на аукціоні 46 тонн брухту зношених і виведених з обігу монет

Нацбанк продасть на аукціоні брухт зношених та виведених з обігу монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок загальною вагою близько 45,8 тонн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що такий обсяг накопичений за 2020 - 2021 роки у зв’язку з вилученням з обігу монет дрібних номіналів.

"Зношені монети та монети, стосовно яких Національний банк прийняв рішення про вилучення їх з обігу (номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок), утилізуються Нацбанком в міру їх накопичення.

Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт - відчужується під час аукціонів (переважно метал іде на переплавку)", - йдеться у повідомленні.

Черговий аукціон відбудеться 30 червня у електронному форматі на майданчику zakupki.prom.ua.

Економічна правда