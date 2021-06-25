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Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ – ЗМІ

П'ятниця, 25 червня 2021, 13:16
 

Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за анексію Криму і дестабілізацію Донбасу.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"На тлі всіх переговорів про висновки саміту щодо Росії вчора ввечері лідери ЄС також дали зелене світло для продовження на 6 місяців економічних санкцій проти Росії через анексію  Криму та підтримку сепаратистів на сході України. Санкції тримаються вже 7 років" - написав він.

Санкції були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Востаннє Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії 17 грудня 2020 року.

Європейська правда

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ЄС РФ санкції

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