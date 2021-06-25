НСК "Олімпійський" отримав майже 17 мільйонів збитку минулоріч

фото: нск "олімпійський"

НСК "Олімпійський" у 2020 році отримав збиток у 16,8 млн грн – вдвічі більший, ніж до пандемії, загалом у підпорядкуванні Мінмолодьспорту виявилося 8 збиткових підприємств на суму 27,8 млн грн.

Про це повідомляє Марлін з посиланням на звіти виконання показників фінансового плану державних підприємств Міністерства молоді та спорту України.

Загалом 8 державних підприємств Міністерства молоді та спорту України, серед яких і Національний спортивний комплекс "Олімпійський", закінчили 2020 рік із загальними збитками у 27,8 млн грн.

Найбільші збитки принесли НСК "Олімпійський" м. Київ (16,8 млн грн), спортивний комплекс "Атлет" м. Київ (8,7 млн грн) та стадіон "Арена Львів" (1,5 млн грн).

Серед причин збитків Міністерство називає наслідки пандемії COVID-19.

"Причинами збитковості підприємств є обмеження на проведення спортивних заходів та реалізації інших послуг державними підприємствами внаслідок впровадження карантинних заходів", - роз’яснюють в Мінмолоді та спорту.

За 2019 рік, тобто до COVID-19, збитки "Олімпійського" складали 7,2 млн грн. натомість спортивний комплекс "Атлет" мав прибуток 2,5 млн грн, а "Арена Львів" заробила чистими 58 тис грн.